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Аксенов опроверг общую эвакуацию из Сакского района Крыма

Глава Крыма Аксенов опроверг общую эвакуацию из Сакского района Крыма из-за взрывов

Кадр: Telegram-канал «Аксенов Z 82»

В Сакском районе Крыма, где в районе населенного пункта Новофедоровка произошел ряд взрывов, не проводится общей эвакуации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, эвакуируют людей лишь из домов, расположенных вокруг воинской части.

«Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики», - сообщил глава региона.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке.

В сети также появилось видео взрывов. Всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов. Официальной информации о пострадавших на данный момент нет. В Минобороны рассказали, что в данный момент принимаются меры по тушению пожара.

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Валерий Розенберг
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