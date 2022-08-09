Минобороны подтвердило взрывы на аэродроме в Крыму

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов на аэродроме «Саки» в Крыму

Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. Пострадавших нет, авиационная техника также не повреждена. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются.

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно ранее 9 августа. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил, что обстоятельства случившегося выясняются. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков, поспешил опровергнуть появившиеся в сети сообщения о том, что на территории полуострова из-за взрывов ввели чрезвычайное положение.

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в крымском поселке. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле неподалеку. Автор видео начал снимать дым на горизонте, когда прогремел второй взрыв.