Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны подтвердило взрывы на аэродроме в Крыму

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов на аэродроме «Саки» в Крыму

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. Пострадавших нет, авиационная техника также не повреждена. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются.

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно ранее 9 августа. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил, что обстоятельства случившегося выясняются. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков, поспешил опровергнуть появившиеся в сети сообщения о том, что на территории полуострова из-за взрывов ввели чрезвычайное положение.

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в крымском поселке. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле неподалеку. Автор видео начал снимать дым на горизонте, когда прогремел второй взрыв.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взрывы на аэродроме в Крыму
Живущая рядом с аэродромом в Крыму россиянка рассказала о взрывах
Серена Уильямс попрощалась с теннисом
Украине предрекли ответ от стран ЕС из-за остановки прокачки российской нефти
В АТОР заявили об отсутствии обращений от туристов в Крыму после взрывов
Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из охотничьего ружья по двору
В Крыму заверили в отсутствии угроз для туристов на полуострове
МЧС сообщило о трех пострадавших в результате взрывов в Крыму
Власти Крыма сообщили об эвакуации 30 человек из-за взрывов
Постоялец отеля в Таиланде выпал из окна спустя час после заселения и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.