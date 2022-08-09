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Власти Крыма опровергли слухи о введении чрезвычайного положения на полуострове

Советник Аксенова Крючков опроверг информацию о введении чрезвычайного положения в Крыму

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Сообщения о том, что на территории Крыма из-за взрывов ввели чрезвычайное положение, являются ложными. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее в некоторых украинских Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что на территории полуострова на 60 дней якобы вводится чрезвычайное положение.

«Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — написал Крючков в Telegram.

О взрывах на территории республики Крым в Новофедоровке местные жители сообщили во вторник, 9 августа. Первый взрыв произошел в районе трех часов дня по местному времени. На место происшествия уже выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Минобороны России, взрывы произошли на территории аэродрома «Саки». Никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена. Причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

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Анастасия Шейкина
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