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Число пострадавших из-за взрывов на аэродроме в Крыму снова выросло

Число пострадавших из-за серии взрывов на аэродроме в Крыму достигло семи

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Число пострадавших при серии взрывов, которая произошла на военном аэродроме в Крыму, достигло семи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения полуострова, передает РИА Новости.

«По состоянию на 20.00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что характер травм у пострадавших — осколочные ранения. По данным ведомства, шестеро пострадавших получили медицинскую помощь и отправились домой. Еще один находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о шести пострадавших из-за взрывов около поселка Новофедоровка, которая произошла 9 августа. В результате происшествия также погиб один человек.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России сообщило, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Никита Абрамов
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