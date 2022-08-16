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Из-за детонации боеприпасов из района Крыма эвакуировали около 2000 человек

Около 2000 жителей эвакуировали из Майского поселения Крыма из-за детонации боеприпасов

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Около двух тысяч жителей эвакуированы из Майского сельского поселения в Джанкойском районе Крыма из-за детонации боеприпасов. Об этом сообщили власти населенного пункта, передает РИА Новости.

«Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано», — сказал глава администрации сельского поселения Николай Карпец.

По его словам, одиночные взрывы вблизи населенного пункта еще продолжаются. Карпец также подтвердил детонацию боеприпасов на севере Крыма.

Детонация боеприпасов на полуострове произошла утром во вторник, 16 августа. Жителей близлежащего села эвакуируют. Информации о пострадавших пока нет.

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Анастасия Шейкина
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