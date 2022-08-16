Стало известно о детонации боеприпасов в Крыму

Власти Крыма сообщили о детонации боеприпасов в Джанкойском районе полуострова

На севере Крыма в Джанкойском районе произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщили в администрации Майского сельского поселения, передает ТАСС.

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — сообщили в администрации сельского поселения, которое находится рядом с местом ЧП.

Там добавили, что некоторые жители Майского выехали из населенного пункта на своих автомобилях или вместе с соседями. Тех, кто не смог покинуть сельское поселение, власти могут вывести на автобусах.

Ранее сообщалось о пожаре на трансформаторной станции полуострова. Тогда источник РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова заявлял, что пожар на станции начался после сильного хлопка в шесть часов утра. На место происшествия уже выехал глава Крыма Сергей Аксенов.