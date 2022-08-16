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На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар

На площадке для хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма произошел пожар

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На площадке для хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи сельского поселения Майское в Джанкойском районе Крыма произошел пожар. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, сообщили в Минобороны России.

«По докладу с места происшествия, на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — рассказали в российском военном ведомстве, отметив, что сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Позже в Министерстве обороны России заявили, что причиной инцидента на площадке хранения боеприпасов стала диверсия, сообщает ТАСС. В ведомстве отметили, что взрывами нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну и жилым домам.

Ранее о пострадавших среди мирных жителей при детонации боеприпасов рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, который выехал на место происшествия. По его словам, ранены двое, их жизни ничто не угрожает. Глава региона отметил, что на месте ЧП работают представители Минобороны России и Росгвардии, а также экстренные службы.

Маршрут поездов изменен

Взрывы на площадке для хранения боеприпасов повредили железнодорожное полотно, сообщили в экстренных службах.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что власти приняли решение сократить маршрут поездов, следующих на полуостров с материковой части России. Железнодорожные составы будут останавливаться станции Владиславовка, а дальше по Крыму людей повезут автобусами, пояснил губернатор.

Позже Аксенов сообщил, что железнодорожные пути восстановлены, передает ТАСС.

Взрывы продолжаются

Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов. Об этом рассказал советник руководителя республики по информационной политике Олег Крючков, передает РИА Новости.

По его словам, после их завершения начнется обследование поврежденных жилых домов.

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О последствиях детонации боеприпасов рассказали очевидцы

Детонация боеприпасов на складе в селе Майское в Джанкойском районе Крыма началась около шести утра. Местные жители проснулись от громких звуков. Часть населения сейчас эвакуируют, некоторые уехали сами. О последствиях взрывов «Ленте.ру» рассказали очевидцы.

Местная жительница, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что взрывы начались в шесть часов утра.

Я проснулась от глухого звука, окна задрожали и у меня потолок посыпался (…) Все дороги перекрыли, пожарные [работают на месте]. Я уже выехала, говорят, что эвакуация началась, я переживаю за свой дом

Местная жительница

Еще один житель Майского, который работает в сельском Доме культуры, заявил, что спустя несколько часов детонация снарядов не завершилась.

«Видел, как все взрывалось. Пожар уже притихает, но до сих пор слышны взрывы. Я не уехал, я с другой стороны села, а близлежащие улицы эвакуировали. Насколько мне известно, где-то двери вынесло, но в основном окна и стекла у людей повылетали в многоквартирных домах. Очень сильный пожар», — рассказал он.

Первоначально сенатор от Крыма заявил о техногенном характере инцидента

Сенатор от Крыма Сергей Цеков еще до заявления Минобороны России о диверсии на площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе назвал инцидент техногенным случаем, отметив, что при хранении оружия необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«По той информации, которую я имею в общении с руководителями Крыма, никто не говорит ни о какой диверсии. […] Украина сейчас опять начнет трубить об успехах, что это они сделали», — заявил он.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Ее целями президент страны Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию бывшей советской республики. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

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Игорь Дмитров
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