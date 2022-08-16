Очевидцы рассказали о последствиях детонации боеприпасов на складе в Крыму

Жители села Майское: от детонации боеприпасов на складе в Крыму вылетали окна

Детонация боеприпасов на складе в селе Майское в Джанкойском районе Крыма началась около шести утра. Местные жители проснулись от громких звуков. Часть населения сейчас эвакуируют, некоторые уехали самостоятельно. На месте работают оперативные службы. О последствиях взрывов «Ленте.ру» рассказали очевидцы.

Был огонь, взрывы, это произошло в шесть часов утра. Я проснулась от глухого звука, окна задрожали и у меня потолок посыпался жительница села Майское

«Все дороги перекрыли, пожарные [работают на месте]. Я уже выехала, говорят, что эвакуация началась, я переживаю за свой дом», — поделилась подробностями местная жительница, пожелавшая не называть своего имени.

Другой житель Майского, который работает в сельском Доме культуры, рассказал, что спустя несколько часов до сих пор продолжается детонация снарядов.

«Видел, как все взрывалось. Пожар уже притихает, но до сих пор слышны взрывы. Я не уехал, я с другой стороны села, а близлежащие улицы эвакуировали. Насколько мне известно, где-то двери вынесло, но в основном окна и стекла у людей повылетали в многоквартирных домах. Очень сильный пожар», — сказал он.

О детонации на складе боеприпасов сообщили в местной администрации. «Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — рассказали журналистам.

Представитель администрации уточнил, что часть жителей выехали из Майского на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть село, власти готовы вывезти на автобусах.

В Министерстве обороны подтвердили, что на площадке, где хранились боеприпасы, произошел пожар.

В Майское прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что два человека пострадали, их жизням ничего не угрожает. По его словам, детонация продолжается. Сейчас на месте работают МЧС, Минобороны, Росгвардия и экстренные службы. Жителей эвакуируют на пятикилометровую зону.

Ранее также стало известно о пожаре на трансформаторной станции полуострова.