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Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму

Глава Крыма Аксенов сообщил, что из-за детонации боеприпасов пострадали два человека

Кадр: Telegram-канал «Аксенов Z 82»

Из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма получили ранения два мирных жителя. О пострадавших среди гражданского населения рассказал глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, их жизни ничего не угрожает. Аксенов также отметил, что детонация продолжается, на месте работают силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии, а также экстренные службы.

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — добавил он.

Детонация боеприпасов на полуострове произошла в Джанкойском районе утром во вторник, 16 августа. Около 2000 жителей близлежащего села эвакуировали.

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Варвара Кошечкина
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