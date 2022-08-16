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Минздрав Крыма сообщил о состоянии пострадавших при детонации боеприпасов

Минздрав Крыма заявил, что один пострадавший при детонации боеприпасов госпитализирован

Кадр: Telegram-канал «Baza»

При детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека, одного из них госпитализировали. О состоянии пострадавших сообщил республиканский Минздрав в Telegram-канале.

«Один из них [пострадавших] госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести», — сообщили в Минздраве.

Ранее о пострадавших среди мирных жителей при детонации боеприпасов сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, их жизни ничего не угрожает. Глава полуострова также отметил, что на месте ЧП работают силы МЧС, Минобороны России, Росгвардии, а также экстренные службы.

Боеприпасы на севере Крыма сдетонировали утром во вторник, 16 августа. В Минобороны сообщили, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На место ЧП прибыл глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщил Аксенов, в настоящее время детонация снарядов продолжается. Идет эвакуация местных жителей, их выводят за пятикилометровую зону для обеспечения безопасности. О причинах взрывов информации пока нет.

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Анастасия Шейкина
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