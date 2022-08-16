Российский военный эксперт назвал работой британского спецназа диверсию в Крыму

Военный эксперт Леонков назвал диверсию в Крыму работой британского спецназа SAS

Диверсия в Крыму 16 августа могла быть работой британского спецназа. Такое мнение высказал российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в своем Telegram-канале.

По его словам, в республике действует диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая сработала по штабу Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе. «Затем была Новофедоровка, теперь Джанкой. Судя по маршруту диверсий — ДРГ уходит из Крыма», — написал Леонков и добавил, что почерк работы похож на действия SASSAS.

Об инциденте в Джанкойском районе Крыма стало известно утром 16 августа. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, в селе Азовском произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.