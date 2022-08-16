Аксенов сообщил о сгоревших после диверсии на военном складе в Крыму домах

Глава Крыма Аксенов сообщил, что после диверсии на складе в Крыму сгорели несколько домов

После диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, людей в зону оцепления не пускают. Комиссия по оценке ущерба приступит к работе после того, как прекратятся взрывы.

Аксенов также сообщил, что после детонации боеприпасов в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера. Численность эвакуированных жителей населенных пунктов Майское и Азовское превысила три тысячи. 121 человек остановился во временных пунктах размещения.

Сообщения о взрывах боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма поступили утром 16 августа. По словам Аксенова, в результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией. По данным ведомства, из-за взрывов были повреждены линии электропередач, жилые дома, электростанция и железная дорога.

Военный эксперт Алексей Леонков допустил, что диверсию в Крыму мог устроить британский спецназ. Он предположил, что на полуострове действует диверсионно-разведывательная группа, которая ранее сработала по штабу Военно-морского флота в Севастополе.