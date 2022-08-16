Режим ЧС регионального характера ввели после детонации боеприпасов в Крыму

Глава Крыма Аксенов ввел режим региональной ЧС после детонации боеприпасов под Джанкоем

Режим ЧС регионального характера ввели после детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

«Мы в режиме ЧС находимся», — подчеркнул Аксенов.

В пресс-службе главы республики уточнили, что режим ЧС введен с учетом нескольких пострадавших сел на территории района.

Об инциденте в Джанкойском районе Крыма стало известно во вторник, 16 августа. Как сообщал глава республики, в селе Азовском произошло возгорание с последующей детонацией снарядов на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате случившегося была повреждена железная дорога.