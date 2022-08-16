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Число эвакуированных после диверсии на военном складе в Крыму выросло

Аксенов сообщил, что число эвакуированных после диверсии в Крыму превысило три тысячи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Число жителей населенных пунктов Майское и Азовское, эвакуированных после диверсии на военном складе в Джанкойском районе Крыма, превысило три тысячи. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Эвакуация затронула почти половину жителей Майского и Азовского, численность населения которых, согласно информации из открытых источников, в 2021 году составляла 3700 и 3403 человека соответственно.

По словам Аксенова, часть жителей уехала к родственникам. 121 человек остановился во временных пунктах размещения на территории Крыма, среди них более 20 детей.

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Константин Лысяков
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