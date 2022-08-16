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Власти Крыма сообщили о продолжающихся на месте детонации боеприпасов взрывах

Советник главы Крыма заявил, что на месте детонации боеприпасов продолжаются взрывы

Кадр: Telegram-канал «Mash»

На месте детонации боеприпасов на территории воинской части в Джанкойском районе Крыма продолжаются взрывы. Об этом заявил советник главы республики Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.

После прекращения взрывов власти начнут обследование поврежденных жилых домов, сообщил он.

О взрывах боеприпасов в районе временной воинской части в Крыму стало известно утром 16 августа. В Минобороны России сообщили, что детонация произошла из-за пожара. По словам главы Крыма Аксенова, в результате происшествия пострадали два человека. Одного из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал взрыв боеприпасов на складе в селе Майское в техногенным случаем. Он объяснил, что подобные происшествия могут происходить из-за интенсивности идущей на Украине спецоперации, а также при постоянном использовании военных складов.

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Константин Лысяков
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