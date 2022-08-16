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В Совфеде отреагировали на детонацию боеприпасов на складе в Крыму

Сенатор Цеков назвал взрыв боеприпасов на складе в Крыму техногенным случаем

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал взрыв боеприпасов на складе в селе Майское в Джанкойском районе Крыма техногенным случаем. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сенатор добавил, что при хранении оружия нужно соблюдать меры предосторожности. «По той информации, которую я имею в общении с руководителями Крыма, никто не говорит ни о какой диверсии. Это чисто техногенный случай», — отреагировал Цеков. Он уточнил, что подобные случаи могут произойти при той интенсивности боевых действий, идущих на Украине, а также при постоянном задействовании складов по хранению боеприпасов.

Утром во вторник, 16 августа, в СМИ появилась информация о пожаре на трансформаторной станции около Майского сельского поселения. Тогда источник РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова заявлял, что пожар на станции начался после сильного хлопка в шесть часов утра. На место ЧП выехал глава республики Сергей Аксенов.

Позже в Минобороны России подтвердили возгорание и детонацию на складе боеприпасов в Крыму. «По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Сергей Истомин
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