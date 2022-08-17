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В офисе Зеленского заявили о планах разрушить Крымский мост

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о планах Украины разрушить Крымский мост

Фото: Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Подоляк назвал мост «законной военной целью», имеющей большое значение. «Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал он. Однако каким именно образом украинская армия может нанести удар, чиновник не уточнил.

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По его словам, Украина рассчитывает организовать «хаос внутри российских сил», и в ближайшие месяцы на территории России могут происходить различные диверсии.

Давние планы уничтожить Крымский мост

Автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, вызывает отторжение у Киева с момента, как было объявлено о начале его строительства в 2014 году. В разное время бывшие и действующие украинские военные и политики говорили о планах разрушить объект инфраструктуры с помощью авиации или флота.

После начала российской спецоперации подобные заявления стали появляться все чаще. В частности, 15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Киев на июньском саммите НАТО провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения моста. Позднее в Лондоне открестились от подобных переговоров.

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8 августа бывший командующий европейской армии НАТО, генерал Филип Бридлав посоветовал ВСУ нанести удар по мосту. «Подходящими» для этой цели он назвал американские противокорабельные ракеты «Гарпун», которые США поставили Украине в июне. Также Бридлав указал, что атака на Крымский мост со стороны Украины «совершенно оправдана».

В тот же день стало известно, что двое немецких военнослужащих, Луис Б. и Акира В., которые украли оборудование из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Согласно отчету полиции, о планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва почти 20-километрового моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.

В России заявляют о достаточной защищенности моста

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что Крымский мост строился с учетом «возможных рисков».

Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах

Константин Косачеввице-спикер Совета Федерации

По словам сенатора, в случае попытки нанести удар по Крымскому мосту будет понятно, что это делается с помощью оружия, которое предоставляет Запад Украине. Он добавил, что своего оружия, позволяющего осуществить такие атаки, у киевских властей в настоящее время нет.

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Ранее сенатор Ольга Ковитиди сочла Крымский мост самым защищенным мостом в мире. По ее утверждению, его охраняют два полка систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и «Панцирь С-1», создающие над объектом купол диаметром 400 километров, а также система гидролокации, исключающая возможность подводных диверсий.

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Марина Совина
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