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В Совфеде рассказали о защите Крымского моста от нападений

Сенатор Ковитиди заявила, что Крымский мост защищен системами ПВО С-400 и «Панцирь С-1»

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Крымский мост — самый защищенный мост в мире, его охраняют не только системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и «Панцирь С-1», но и система гидролокации. Об этом рассказала сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

По ее словам, мост защищен с воздуха двумя полками, которые оборудованы С-400, создающими над мостом своеобразный купол диаметром 400 километров. Кроме того, есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».

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Сенатор добавила, что с воздуха мост защищен не только возможностями Черноморского флота. Конструкция оснащена достаточно серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, уточнила она. Каждый день проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста, заключила Ковитиди.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил, что Киев собирается подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. Однако он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить.

Комментируя слова главы СНБО, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это можно считать анонсированием теракта. Он подчеркнул, что слова Данилова нуждаются в правовой проверке и по ее результатам в наказании.

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Сергей Истомин
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