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Британия опровергла планы уничтожить Крымский мост

Зампостпреда Британии в ООН Кариуки опроверг РИА Новости планы ударить по Крымскому мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки опроверг сведения о якобы имевших место переговорах Киева и Лондона о возможном ударе по Крымскому мосту. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я ничего не слышал об этом», — сказал Кариуки, отвечая на вопрос агентства о том, действительно ли у Британии есть планы уничтожить мост, соединяющий Крым с остальной территорией России.

Ранее в Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в ответ на заявление указал на то, что регион надежно защищен эшелонированной системой противовоздушной обороны (ПВО).

Марина Совина
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