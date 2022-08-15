В Киеве заявили о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

Депутат Рады Гончаренко заявил о переговорах с МО Британии об уничтожении Крымского моста

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на заявление эксперта Игоря Коротченко в эфире телеканала «Россия 1», сказавшего, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по мосту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины

Также Гончаренко опубликовал фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны Уоллеса, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Киев о Крымском мосте

В июле советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что украинские военные могут атаковать Крымский мост, как только у них появится первая техническая возможность.

Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает Алексей Арестович Советник главы офиса президента Украины

В самом Минобороны Украины допустили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар из американских ракет по Крыму. Так, представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявлял, что украинские войска могут использовать для удара по российским объектам американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), которую Украина начала получать от западных партнеров с конца июня.

В то же время американское издание The Drive отмечает, что Украина вряд ли имеет возможности нанести удар по Крымскому мосту, используя для этого западные ракеты, поскольку объект прикрывают системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а у Украины нет дальнобойных ракет, которые могли бы достичь Крымского моста с территории, контролируемой Киевом.

Ответ России

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в ответ на заявление Минобороны Украины также указал на то, что регион надежно защищен эшелонированной системой противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что к полуострову прилегают лишь освобожденные территории Украины, которые в настоящее время контролируются российскими солдатами.

Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот. Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории Руслан Бальбек Политический эксперт

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди указала на то, что расстояние и наличие большого количества комплексов ПРО делают Крымский мост недосягаемым для противника, а российским военным известны все технические возможности и характеристики, которые могли быть использованы ВСУ для такой атаки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва возьмет «на заметку» угрозы уничтожить Крымский мост, которые поступают со стороны украинских властей. По его словам, российская армия является «ответственной структурой» и не оставит без внимания заявления «говорящих голов» на Украине, а все попытки угрожать объекту будут пресекаться.

Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах Сергей Лавров Глава МИД России

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что безопасность Крыма гарантирована принимаемыми российскими военными превентивными и дополнительными мерами, а угрозы Украины в отношении Крымского моста в Кремле «принимают во внимание».