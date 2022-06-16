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В Кремле отреагировали на угрозу Украины атаковать Крымский мост

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о гарантированной военной безопасности Крыма

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Безопасность Крыма гарантирована принимаемыми российскими военными превентивными и дополнительными мерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об угрозах Украины атаковать Крымский мост, передает ТАСС.

Раскрывать суть принимаемых мер представитель Кремля не стал, переадресовав этот вопрос к военным.

Песков отметил, что это не первый случай упоминания Крымского моста украинскими политиками и военными. «Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — заверил он.

Ранее о том, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву, заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко. По его словам, те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал самоубийством приведение в действие угрозы нанести удар по Крымскому мосту. Чиновник подчеркнул, это послужит поводом для удара России по Киеву.

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Константин Лысяков
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