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В Госдуме пригрозили ударом по Киеву в случае атаки Крымского моста

Депутат Шеремет назвал угрозу Украины нанести удар по Крымскому мосту самоубийством

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Приведение в действие угрозы нанести удар по Крымскому мосту станет самоубийством, в случае даже попытки провокации центры принятия решений на Украине будут незамедлительно уничтожены. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает в четверг, 16 июня, РИА Новости.

«За их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве», — сказал он.

Парламентарий также адресовал свое предупреждение о возможных последствиях западным странам, «если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие».

По его словам, охрана Крымского моста осуществляется в окружающей акватории, а также средствами противовоздушной обороны.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.

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Игорь Дмитров
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