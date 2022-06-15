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Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один

Генерал-майор ВСУ Марченко назвал Крымский мост целью номер один для поражения

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву. Его слова приводит REGNUM.

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать» — заявил украинский офицер.

Марченко также предупредил, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сообщали, что Киев якобы готов обстреливать Крым из вооружения, которое поставлено из США, «если будет такая необходимость». Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что подобные сообщения Киева могут обернуться для Украины такими же мерами. Власти Украины уже предупреждены о подобных последствиях в случае, если ВСУ нанесут удар американским оружием по территории России, сообщил Аксенов.

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