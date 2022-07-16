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В офисе Зеленского назвали условие атаки украинских войск на Крымский мост

Офис Зеленского заявил, что ВСУ атакуют Крымский мост при первой технической возможности

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украина может атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.

Он назвал условие нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект. По его словам, это произойдет, как только у украинской армии появится техническая возможность. «Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает», — уточнил политик.

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Ранее в Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в ответ на заявление указал на то, что регион надежно защищен эшелонированной системой противовоздушной обороны (ПВО).

Он добавил, что к полуострову прилегают лишь освобожденные территории Украины, которые в настоящее время контролируются российскими солдатами.

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Марина Совина
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