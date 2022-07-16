В Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму

Представитель Минобороны Украины допустил нанесение ВСУ удара из РСЗО HIMARS по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар из американских ракет по Крыму. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает РИА Новости.

Он допустил использование украинскими войсками для удара по российским объектам американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270. Выступая в эфире единого телемарафона, Скибицкий указал на активное использование Черноморского флота России.

Ранее 16 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в распоряжении армии России появилась РСЗО HIMARS. В свою очередь, спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что поставляемые Западом Киеву ракеты могут по принципу бумеранга ударить по США и ЕС. Он отметил, что в контексте поставок вооружения Киеву и желания США «продолжать войну до последнего украинца», Европа оказалась заложником ситуации, которому «помощь Украине» может вернуться в первую очередь.

15 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что западное оружие, полученное Киевом, не будет использоваться для ударов по объектам на территории России. По его словам, в письме главе Пентагона он обещал использовать ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS только для сдерживания российских войск, а также «деоккупации» территорий Украины.