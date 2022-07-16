Володин напомнил Западу о принципе бумеранга на фоне поставок вооружения Киеву

Володин: поставляемые Киеву ракеты могут ударить по США и ЕС по принципу бумеранга

Поставляемые Западом Киеву ракеты могут по принципу бумеранга ударить по США и ЕС, заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что поставки вооружения Украине могут грозить Америке и Европе серьезными последствиями. «Принцип бумеранга. Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно», — напомнил Володин.

Спикер также отметил, на фоне поставок вооружения Киеву и желания США «продолжать войну до последнего украинца», Европа оказалась заложником ситуации, которому «помощь Украине» может вернуться в первую очередь.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по России. По его словам, это вооружение необходимо исключительно для сдерживания российских войск, а также «деоккупации» территорий Украины.