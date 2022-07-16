В Крыму высмеяли угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетами

Политолог Бальбек высмеял угрозы Украины ударить по Крыму американскими ракетами

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в беседе с РИА Новости высмеял угрозы киевских властей нанести удары по полуострову американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и М270. По его словам, Крым надежно защищен эшелонированной системой ПВО.

«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот. Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории», — заявил он, отметив, что к полуострову прилегают лишь освобожденные территории Украины, которые в настоящее время контролируются российскими солдатами.

Кроме того, Бальбек выразил уверенность, что в том случае, если Вашингтон все-таки направит Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 километров, то украинцы не смогут устоять и обязательно опробуют их на крымском направлении. Однако в Крыму действует эшелонированная система ПВО, которую крайне трудно пробить одиночными пусками, что, впрочем, не повлияет на планы украинских властей, подчеркивает политолог. «А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года», — подытожил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные планируют подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах.