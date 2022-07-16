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Минобороны России заявило о планах ВСУ подорвать мост в Запорожской области

Представитель Минобороны России Мизинцев: ВСУ планируют подорвать мост в Полтавке

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Украинские военные планируют подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Как уточнил представитель Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали автомобильный мост через реку Янчур. Мизинцев добавил, что украинские войска хотят взорвать объект по отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации.

По его словам, Киев хочет обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

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Представитель ведомства напомнил, что российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не наносят ударов по подобным объектам, а также гуманно относятся к мирным жителям.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация государства.

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Марина Совина
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