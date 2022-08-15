На Украине рассказали о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста

Депутат Рады Гончаренко заявил о переговорах с Уоллесом об уничтожении Крымского моста

Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание на заявление эксперта Игоря Коротченко, который в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по мосту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — написал Гончаренко, опубликовав фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В июле советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, как только появится первая техническая возможность.

Ранее в Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в ответ на заявление указал на то, что регион надежно защищен эшелонированной системой противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что к полуострову прилегают лишь освобожденные территории Украины, которые в настоящее время контролируются российскими солдатами.