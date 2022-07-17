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В Совфеде прокомментировали угрозы ВСУ об атаке Крымского моста

Сенатор Ковитиди заявила о надежной защите Крымского моста против украинских ракет

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут атаковать Крымский мост, российские комплексы противоракетной обороны (ПРО) предоставляют надежную защиту для такого важного объекта. Вероятные угрозы со стороны украинских ракет прокомментировала сенатор Совфеда от полуострова Ольга Ковитиди, сообщает РИА Новости.

«Реальных угроз Крымскому мосту нет. Заявление советника главы офиса Зеленского — пана Арестовича, и не только его — о том, что Киев может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность", мы слышим. С кем мы имеем дело и для чего озвучиваются подобные заявления, тоже понимаем», — заявила сенатор.

По словам политика, расстояние и наличие большого количества комплексов ПРО делают Крымский мост недосягаемым для противника, а российским военным известны все технические возможности и характеристики, которые могли быть использованы ВСУ для такой атаки.

Ковитиди добавила, что, помимо двух полков зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», комплексов ПВО Тор-М2 и «Панцирь-С1», а также средств радиоэлектронной борьбы, военными предусмотрены «дополнительные меры предосторожности».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что в планах ВСУ значится нападение на Крымский мост. Он пояснил, что украинские солдаты атакуют его при первом же появлении такой технической возможности.

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Марина Совина
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