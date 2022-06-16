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Лавров пообещал «взять на заметку» угрозы Украины по Крымскому мосту

Лавров сообщил о крахе любых угроз со стороны Украины атаковать Крымский мост

Фото: Reuters

Россия берет «на заметку» угрозы уничтожить Крымский мост, которые поступают со стороны украинских властей. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, российская армия является «ответственной структурой» и не оставит без внимания заявления «говорящих голов» на Украине. Дипломат пообещал, что все попытки угрожать объекту будут пресекаться.

«Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — предсказал глава МИД.

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По словам политика, туда войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.

Позже генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.

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Алевтина Запольская
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