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В Совфеде заявили о строительстве Крымского моста «с учетом известных рисков»

Вице-спикер Совфеда Косачев заявили о строительстве Крымского моста с учетом рисков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Крымский мост строился с учетом возможных рисков, и Москва не позволит разрушить его. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире «Россия-24».

«Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах. Он строился с учетом известных рисков, хотя на тот момент, конечно, было трудно предположить себе, что появится угроза прямых ударов», — рассказал он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил, что Украина действительно могла вести переговоры с Великобританией о планах по уничтожению Крымского моста.

В понедельник, 15 августа, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев на саммите НАТО в июне провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. Помимо этого, он опубликовал фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны Уоллеса, запечатлен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Варвара Кошечкина
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