В Совфеде отреагировали на планы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Сенатор Цеков призвал повысить оборону Крымского моста для защиты от возможного удара

Украина действительно могла вести переговоры с Великобританией о планах по уничтожению Крымского моста, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру». он подчеркнул, что это не значит, что Лондон дал согласие на удар.

Что обсуждают Лондон и Киев?

Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко об обсуждении Украиной плана уничтожения Крымского моста с британским министерством обороны больше похоже на популизм, считает сенатор. Однако это не значит, что на это не стоит реагировать, утверждает политик.

«Гончаренко — это депутат, по сути, очень неавторитетный. Он старается держаться на плаву в информационном поле, поэтому постоянно делает такие звучные заявления. Он здесь прорекламировал себя, что он присутствовал на таких переговорах, сделал фотографию с Уоллесом и другими политиками. Но он озвучил то, что говорилось на этом совещании», — объяснил он.

Я считаю заявление Гончаренко правдивым, потому что они обсуждают все вопросы. Они и раньше мечтали, как будут атаковывать Крымский мост. Надо повышать оборону Крымского моста, хотя она и сейчас очень высока Сергей Цеков сенатор Совфеда

«Копилка провокаций»

Обсуждение вопроса уничтожения Крымского моста не означает, что атаки на него действительно начнутся. Для полной картины необходимо дождаться реакции британской стороны, утверждает Цеков.

«Это не значит, что Уоллес дал согласие и сказал, что нужно атаковать мост. Если он этого не опровергнет, значит, такой вопрос обсуждался, и они к этому готовятся», — отметил он.

Я думаю, что возможная атака складывается в копилку всех тех провокаций, которые устраивает Украина против территории Российской Федерации. Это касается и других областей — Брянской, Белгородской, Курской. Я думаю, они могут получить очень серьезный ответ, они должны это понимать Сергей Цеков сенатор Совфеда

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев на саммите НАТО в июне провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», — сказал парламентарий.

В июле советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович отмечал, что Киев ударит по Крымскому мосту при появлении первой технической возможности. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил, что территория полуострова может быть атакована из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были предоставлены республике Соединенными Штатами Америки.

Вашингтон начал поставки с условием, что РСЗО не будет использоваться для ударов по территории России. Атаковать Крым из HIMARS Украина могла бы при наличии тактических ракет ATACMS с дальностью до 300 километров. Однако об их поставках Киеву не сообщалось. В арсенале у Украины сейчас есть GMLRS дальностью до 70 километров, которые не могут достигнуть целей в Крыму.