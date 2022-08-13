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США признали Украину виновной в обстрелах Крыма

Пентагон заявил, что украинский обстрел спровоцировал взрывы на авиабазе в Крыму

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Взрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), признали в Пентагоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

«9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму», — заявили в Пентагоне. Также в сообщении подтвердили, что Запорожская АЭС по-прежнему находится под контролем Вооруженных сил России.

Ранее представитель Министерства обороны США высокого ранга опроверг информацию о том, что Вашингтон передал Киеву оружие, которое позволило бы ВСУ наносить удары по военным объектам в Крыму.

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Николай Чигасов
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