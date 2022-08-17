В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост

Сенатор Джабаров предрек страшный ответ на попытки Украины разрушить Крымский мост

Если Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с Лентой.ру он отреагировал на угрозы Киева нанести удар по мосту.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. Подоляк назвал мост «законной военной целью». Однако, каким именно образом украинская армия может нанести удар, чиновник не уточнил.

Надеюсь, что до этого не дойдет. Крымский мост надежно защищен системой ПВО Владимир Джабаров сенатор

«Угроза появилась из-за успехов российской армии. Даже главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный признал, что Россия наступает по всем фронтам. Поэтому появились такие "экзотические" предложения: уничтожить Крымский мост, взорвать Курскую АЭС и так далее», — считает Джабаров.

Сенатор заявил, что Россия уже отреагировала на подобные заявления и действия со стороны Украины, начав специальную военную операцию.

16 августа стало известно, что в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Курскую атомную электростанцию (АЭС). По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе было совершено шесть подрывов опор высоковольтных линий электропередачи. По этим линиям Курская АЭС снабжала электричеством объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и население региона и соседних субъектов России.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Силовики совместно с полицейскими ищут диверсантов, а росгвардецы усилили охрану объектов атомной энергетики.

