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Украинские диверсанты подорвали питающие АЭС опоры ЛЭП в Курской области

ФСБ: в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП, питающие АЭС

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Курской области украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России .

По данным ведомства, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе было совершено шесть подрывов опор высоковольтных линий электропередачи. По этим линиям Курская АЭС снабжала электричеством объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и население региона и соседних субъектов России.

На данный момент в работе АЭС отмечается нарушение функционирования.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 205 («Теракт») УК РФ. Силовики совместно с полицейскими ищут диверсантов, а росгвардецы усилили охрану объектов атомной энергетики.

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Екатерина Власова
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