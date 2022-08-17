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Стал известен вероятный способ атаки на военные склады боеприпасов в Крыму

Источник Baza заявил, что атаку на военный склад в Крыму могли совершить с помощью БПЛА

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Диверсию на военном складе в Джанкойском районе Крыма могли совершить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно источнику Baza, сообщает издание в своем Telegram-канале.

По его данным, диверсию на полуострове, вероятно, совершили с помощью БПЛА со взрывными устройствами.

Боеприпасы в Джанкойском районе Крыма сдетонировали в районе шести утра во вторник, 16 августа. Минобороны назвало пожар и детонацию боеприпасов диверсией, подчеркнув, что ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых — ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, в результате ЧП пострадали два мирных жителя, сейчас их жизни ничто не угрожает. По данным республиканского Минздрава, одного из пострадавших госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Взрывы на складе боеприпасов на полуострове прекратились спустя сутки — 17 августа в районе девяти часов утра. По словам главы администрации Джанкойского района Инны Федоренко, обстановка в районе Джанкоя спокойная.

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Анастасия Шейкина
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