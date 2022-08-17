Взрывы на складе боеприпасов в Крыму прекратились

Глава Джанкойского района сообщила о прекратившихся взрывах боеприпасов после диверсии

Взрывы на складе боеприпасов на севере Крыма после устроенной диверсии прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

Она отметила, что обстановка в районе Джанкоя спокойная, и добавила, что вскоре состоится совещание штаба по ликвидации последствий, после чего будет оцениваться ущерб.

Из-за взрывов боеприпасов были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели. Также повреждены линии электропередач, электростанция, участок железной дороги.

В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией.

Взрывы снарядов на площадке для хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи сельского поселения Майское в Джанкойском районе начались ранним утром 16 августа.