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США разрешили Украине использовать американское оружие в Крыму

Politico: Белый дом разрешил ВСУ использовать американское оружие в Крыму для самообороны

Фото: Reuters

США разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять американское оружие в Крыму для самообороны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

«Конечно, мы не выбираем цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», —подчеркнул он.

Источник в Белом доме добавил, что США считают Крым украинской территорией.

Ранее на Украине назвали условия использования оружия из США по Крыму. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев может применять американское вооружение для «деоккупации временно оккупированных территорий Украины».

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Марина Совина
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