На Украине назвали условия использования оружия из США по Крыму

Министр обороны Украины: Киев не будет использовать западное оружие по объектам в России

Киев договорился с Вашингтоном, что Украина не будет использовать поставленное ей западное оружие по объектам на территории России. Однако это ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс и другие оккупированные территории. О таких условиях заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки» (включено Минюстом в реестр иноагентов).

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет», — сказал Резников.

На вопрос о том, есть ли у Украины оружие, способное наносить удары по Крыму, Резников не дал точного ответа. Он подчеркнул, что любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения.

Ранее Резников в своем Twitter анонсировал военную помощь от США после беседы с американским министром обороны Ллойдом Остином. «Скоро придет больше помощи США в области безопасности», — написал глава украинского ведомства.