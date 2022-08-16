Очевидцы диверсии в Крыму описали первые минуты после взрывов

Очевидцы взрывов в Джанкое сообщили, что у половины домов близ ЧП вылетели окна и двери

В домах Джанкоя, которые находились вблизи места детонации боеприпасов в Крыму, вылетели окна и двери. Об этом сообщили очевидцы ЧП, их цитирует Daily Storm.

«В шесть утра услышал хлопки. Сперва подумал — гром. Но для грома сильно короткие интервалы. Вышел на улицу, а там клубы дыма. Созвонился со знакомыми, которые находятся ближе к месту ЧП, у половины домов повылетали окна, а у кого-то и двери», — описал первые минуты после взрыва очевидец Владимир Курицын.

ЧП произошло в 10-12 километрах от его дома. По словам россиянина, звук от взрывов был сопоставим с ударом молнии в соседний дом. Перед детонацией боеприпасов никто не видел дронов и ракет, рассказал местный житель. Он также отметил, что после взрывов на полуострове из близлежащих населенных пунктов людей вывозили на автобусах и военных КамАЗах.

Другой житель Крыма, который живет в 10 километрах от места ЧП, сообщил, что проснулся утром от взрыва. На улице он увидел клубы дыма — они были в стороне поселка Азовское и села Майское. По его словам, после первых хлопков «где-то час грохотало без перерыва».

Еще один собеседник издания подтвердил информацию о непрекращающихся взрывах. Он рассказал, что каждые 20-30 секунд на протяжении первых полутора часов были слышны хлопки. Во время взрывов в его доме, как он отметил, «мебель вся подпрыгивала».

Боеприпасы в Джанкойском районе Крыма сдетонировали в районе шести утра во вторник, 16 августа. Минобороны назвало пожар и детонацию боеприпасов диверсией, подчеркнув, что ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых — ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, в результате ЧП пострадали два мирных жителя — их жизни ничего не угрожает. По данным республиканского Минздрава, одного из пострадавших госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Из близлежащих населенных пунктов Майское и Азовское после диверсии на складе эвакуировали более трех тысяч человек. Часть жителей уехала к родственникам, 121 человек остановился во временных пунктах размещения в Крыму, среди них — более 20 детей.