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Трое солдат получили ранения в ходе атаки ВСУ на приграничное российское село

Mash: трое российских военных были ранены в ходе атаки украинского дрона под Брянском

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Трое российских солдат получили ранения в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дрона под Брянском. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 10 сентября украинский беспилотник атаковал позиции военных у села Зерново возле российско-украинской границы. Дрон сбросил снаряд, от взрыва которого пострадал 21-летний рядовой.

Его доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», сейчас его жизни ничего не угрожает. Еще двое получили контузию.

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Ранее 12 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано около 10 прилетов снарядов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет, но повреждены восемь домов и газопровод.

5 сентября сообщалось, что российский военный был ранен при обстреле с квадрокоптера села в Брянской области.

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Евгения Куликова
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