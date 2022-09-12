Трое солдат получили ранения в ходе атаки ВСУ на приграничное российское село

Mash: трое российских военных были ранены в ходе атаки украинского дрона под Брянском

Трое российских солдат получили ранения в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дрона под Брянском. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 10 сентября украинский беспилотник атаковал позиции военных у села Зерново возле российско-украинской границы. Дрон сбросил снаряд, от взрыва которого пострадал 21-летний рядовой.

Его доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», сейчас его жизни ничего не угрожает. Еще двое получили контузию.

Ранее 12 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано около 10 прилетов снарядов в районе улицы Белопольская. Пострадавших нет, но повреждены восемь домов и газопровод.

5 сентября сообщалось, что российский военный был ранен при обстреле с квадрокоптера села в Брянской области.