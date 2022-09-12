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Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела Теткино ВСУ

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

В сети появились кадры разрушений после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Теткино в Курской области. Их публикует губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

На кадрах видны посеченные обстрелом дома, а также поврежденный забор. Следы от снарядов можно заметить на земле, также у одного из автомобилей выбито стекло.

«Предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — прокомментировал разрушения Старовойт.

Об обстреле со стороны Украины приграничного поселка в Курской области стало известно утром в понедельник, 12 сентября. По словам губернатора, в районе улицы Белопольская зафиксировано «около 10 прилетов». Никто не пострадал, так как система оповещения сработала вовремя. После обстрела ВСУ район в российском регионе остается обесточен.

В Курской области до 15 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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