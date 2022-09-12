Российский губернатор заявил о «10 прилетах» по граничащему с Украиной поселку

Губернатор Курской области сообщил о 10 ударах ВСУ по поселку Теткино, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли граничащий с Украиной поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам около «10 прилетов» зафиксировано в районе улицы Белопольская. Никто не пострадал, так как система оповещения сработала вовремя. В результате атаки ВСУ повреждены восемь домов, также пострадали надворные постройки и частный автомобиль.

«Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода. Ремонтная бригада уже приступила к работе по восстановлению электроснабжения», — написал Старовойт.

Он отметил, что на место ЧП прибыли специалисты из газовой службы. Курский губернатор пообещал помочь всем людям, чье имущество пострадало от обстрелов.

В Курской области до 15 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.