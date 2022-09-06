В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Курский губернатор Старовойт заявил о продлении высокого уровня террористической опасности

В Курской области продлен срок действия высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава области уточнил, что режим продлевается на 15 суток — с 7 сентября до 15 сентября.

«Прошу жителей быть бдительными. О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил он.

За последние двое суток в Курской области поселок Теткино Глушковского района несколько раз подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Во время одной из атак загорелся трансформатор, а сам поселок оказался обесточен. До этого Теткино обстреливали 3 сентября.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.