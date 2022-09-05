Власти граничащего с Украиной региона сообщили о 12 «прилетах» по поселку

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

В граничащей с Украиной Курской области вновь произошли обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава области заявил, что в поселке Теткино Глушковского района были зафиксированы не менее 12 «прилетов» со стороны Украины. Благодаря вовремя сработавшей системе оповещения никто не пострадал.

«Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой», — сказал Старовойт, отметив, что вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана.

3 сентября власти также сообщали об обстреле поселка Теткино. Тогда были зафиксированы незначительные повреждения трех домовладений, пострадавших в результате атаки ВСУ не оказалось.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).