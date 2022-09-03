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Российский губернатор заявил об обстреле ВСУ приграничного поселка

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

Фото: Telegram-Канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, обстрел произошел в районе пяти вечера по местному времени. Не менее семи прилетов зафиксировано в районе улицы Фрунзе, сообщил Старовойт, подчеркнув, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

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Губернатор заявил, что из-за обстрела зафиксированы незначительные повреждения трех домовладений в российском регионе. В основном повреждены окна, крыши и заборы. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, сказал Старовойт, пообещав жителям помочь с ремонтом.

1 сентября власти Курской области сообщали о попытке Украины обстрелять село Гордеевка в Кореневском районе. Попытки ВСУ не увенчались успехом, так как снаряды не долетели до места назначения. Никто не пострадал.

В Курской области до 7 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотниках.

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Анастасия Шейкина
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