В граничащем с Украиной регионе сообщили о попытке ВСУ обстрелять село

В Курской области ВСУ пытались обстрелять приграничное село Гордеевка, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять приграничный населенный пункт в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации российского региона.

По данным властей, попытки Украины атаковать приграничное село Гордеевка в Кореневском районе не увенчались успехом — снаряды не долетели до места назначения. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач», — сообщила администрация граничащего с Украиной региона.

Там добавили, что школы в Алексеевке и в селе Троицкое начали учебный год в онлайн-формате.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка — подверглись минометному обстрелу со стороны Украины. Глава региона считает, что в Алексеевке украинские войска пытались уничтожить вышку сотовой связи.

В Курской области до 7 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотниках.