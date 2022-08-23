Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 7 сентября

В Курской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что подобный режим продлевается на 15 суток — он будет действовать до 7 сентября.

По словам губернатора, в начале сентября в Курской области планируется много мероприятий. В связи с этим Старовойт призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотниках.

22 августа о продлении высокого уровня террористической опасности сообщили власти Брянской области. Подобное решение принято из-за сохраняющейся угрозы террористических актов. Аналогичные меры приняты в Белгородской области.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.