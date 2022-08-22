Приграничный регион России продлил желтый уровень террористической угрозы

Губернатор Брянской области Богомаз продлил желтый уровень террористической угрозы

Губернатор граничащей с Украиной Брянской области Александр Богомаз продлил действующий в регионе желтый уровень террористической угрозы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению властей, такое решение принято из-за сохраняющейся угрозы совершения террористических актов. Режим будет действовать еще 15 суток.

«Гражданам рекомендуется (...) немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении», — говорится на сайте правительства Брянской области.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности был введен в Севастополе. Губернатор Михаил Развозжаев назвал Севастополь прифронтовым городом.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.