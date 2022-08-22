Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Приграничный регион России продлил желтый уровень террористической угрозы

Губернатор Брянской области Богомаз продлил желтый уровень террористической угрозы

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Губернатор граничащей с Украиной Брянской области Александр Богомаз продлил действующий в регионе желтый уровень террористической угрозы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению властей, такое решение принято из-за сохраняющейся угрозы совершения террористических актов. Режим будет действовать еще 15 суток.

«Гражданам рекомендуется (...) немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении», — говорится на сайте правительства Брянской области.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности был введен в Севастополе. Губернатор Михаил Развозжаев назвал Севастополь прифронтовым городом.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству дочери Дугина
ФСБ раскрыла детали подготовки убийства дочери Дугина
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Идее о полном запрете на визы в Европу для россиян предрекли провал
Украина узнает причину блокировки счетов клиентов из ЛДНР
Приграничный регион России продлил желтый уровень террористической угрозы
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вызвал споры в Европе
Хакеры научились воровать пароли из файлов cookie
РПЛ обратилась к ушедшему из «Спартака» Федуну
Кличко призвал опустить железный занавес между Россией и Европой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.